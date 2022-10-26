"الشباب والرياضة": تمكين شبابنا فى مؤتمر المناخ نموذج يحتذى به

كتبت منال العيسوى

أكد مصطفى عز العرب، منسق ملف المناخ بوزارة الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب فى مؤتمر المناخ نموذج يحتذى به فى جميع دول العالم، فهى المرة الأولى التى تنظم الدولة المصرية مؤتمر المناخ.

وتابع عز العرب، خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى يعقد بالتعاون مع وزارة البيئة للإعلان عن النسخة الـ17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قائلا: "أنه لأول مرة عندنا منتدى الشباب للمناخ coy 27، يتم تنسيقه قبل إطلاق الموتمر cop 27، وإطلاق موقع إلكترونى يحتوى على كافة فاعليات المؤتمر والتفاصيل الكاملة.

جدير بالذكر أن سكرتارية الأمم المتحدة أكدت أن مؤتمر المناخ ينقسم المؤتمر إلى منطقتين، المنطقة الأولى وهى المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، والتى يتم تنظيم جميع الفعاليات والمفاوضات الرسمية بداخلها، أما المنطقة الثانية فهى المنطقة الخضراء التى تضم الأحداث الجانبية والمعارض والأيام المتخصصة مثل يوم المياه، ويوم العلوم، ويوم الشباب والمرأة والطاقة، وغيرها.