السيطرة على حريق سموحة بالإسكندرية وإصابة 11 شخص باختناق

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون فى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وهو الحريق الذي استمر لأكثر من 7 ساعات منذ غروب أمس وحتى فجر اليوم.

ونتج عن حريق سموحة إصابة 11 شخص باختناق، منهم 5 من أفراد قوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى 6 أفراد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الحريق.

وتم علاج 5 أفراد من ال11 إصابة لحظيا، فيما نقل 6 أفراد إلى مستشفى الأميري والشرطة حيث يخضعون للعلاج في الوقت الراهن.

وتعود الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبسبب ضخامة حريق سموحة حاولت الحماية المدنية السيطرة على الحريق حيث تم إخلاء العقار وقطع المرافق للحد من وقوع أي إصابات بشرية أو تفاقم الحريق، وهو ما نجحوا فيه حيث أن جميع الإصابات اختناق دون الإصابة بحروق.

وتمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق سموحة، بعد أكثر من 7 ساعات نتيجة المواد الكهربائية التي تزيد من الاشتعال، و تجرى حاليا عملية التبريد بينما تقدر الخسائر بالملايين.