السكة الحديد فى صورتين.. تحديث القطارات وصيانة العربات القديمة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت قطارات السكة الحديد بكافة درجاتها أعمال تطوير وتحديث وصيانة أسفرت عن تغيير الشكل العام للقطارات على جميع الخطوط، وتوفير وسيلة نقل تليق بالمواطن، وفقا لخطة الدولة فى التطوير، ويجرى حاليا تحديث الاشارات والنظم الخاصة بالتشغيل لكى لا يتأخر القطار خلال الرحلة.

وجرى توريد 1300 عربة مجرى روسي بنحو أكثر من مليار يورو، وكذلك توريد 110 جرار سكة حديد حديث من إجمالي 260 جرار جديد، كذلك تأهيل 172 جرار.

كما انتهت الوزارة من التطوير الشامل لأكثر من 580 مزلقانا، وكذلك تم تطوير وصيانة المحطات، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير العربات الإسبانية وتكييف عربات الدرجة ثالثة، وتنفيذ ابراج ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد.

وتم التعاقد على توريد 260 جرار جديد وتم الانتهاء من توريد 110 جرار وإعادة تأهيل 172 جرار، وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرار، وتم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة وتم توريد 658 عربة منها، كما تم وصول القطار الأول من اجمالي 7 قطارات سيتم توريدها من تالجو الإسبانية العالمية وتم التشغيل التجريبي للقطار .