السجن 5 سنوات لعامل أطلق النار على شقيقتين بغرض ترويعهما بسوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ض.أ.أ" عامل بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليهما "د.ع" ربة منزل وشقيقتها "ر.ع" ربة منزل بأن أطلق النار بقصد ترويعهما وتخويفهما، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما وبث الرعب فى قلبهما، وكشفت التحريات قيام المتهم بإطلاق النار صوب المجنى عليهما بعدما توجه الى مسكنهما بسبب خلافات قديمة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.