السجن 3 سنوات لعامل لإحرازه سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاربعاء، بمعاقبة المتهم "خ.ج" عامل، بالسجن 3 سنوات ، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.