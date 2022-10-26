اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لعامل لإحرازه سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بسوهاج

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:44 م
السجن 3 سنوات لعامل لإحرازه سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بسوهاج سجن - ارشيفية
سوهاج- عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاربعاء، بمعاقبة المتهم "خ.ج" عامل، بالسجن 3 سنوات ، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

البلينا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة