السجن 10سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة والعنف مع مواطن بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ك.ع" وشقيقه "ف.ع" بالسجن 10سنوات بعد اتهامهما باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا" بأن أطلقا النار يقصد ترويعه وتخويفه والقاء الرعب فى قلبه بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه وكشفت التحريات قبام المتهمين بإطلاق النار ارفض المجنى عليه التنازل عن احدى القضايا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.