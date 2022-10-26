السجن المؤبد لـ3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ب.ج" عامل و"ي.ع" و"ج.ا.ر" بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر "ميثامفيتامين" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر، وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهم 4 أكياس من الشابو المخدر وجوهر "ميثامفيتامين" وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.