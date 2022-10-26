الزميل محمد فهيم ينتهى من تقديم أولى دورات صحافة الفيديو بنقابة الصحفيين

كتب إسلام جمال

أشرف الزميل محمد فهيم، المدرب المتخصص فى تقديم دورات وورش عمل صحفية فى مجال صحافة الفيديو، على تقديم أولى الدورات المقدمة فى هذا التخصص بنقابة الصحفيين.

وشهدت الدورة الأولى لصحافة الفيديو حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين من مختلف الصحف والمواقع المصرية للاستفادة من المحتوى العلمى المقدم بهذه الدورة.

الأمر المميز فى هذه الدورة، هو حرص الزميل محمد فهيم على تقديم محتوى علمى وأكاديمي، وتطبيقه عمليا من خلال تقسيم المتدربين إلى ورش عمل صغيرة لتقديم مشاريع عمل صغيرة تطبق المعايير والمعلومات التى تضمنتها الدورة.

الدورة تضمنت شرحا وافيا لكيفية صناعة محتوى فيديو مميز، والتدريب على استخدام الكادرات وزوايا التصوير فى إيصال رسالة معينة للمشاهد، وكذلك كيفية إعداد سكريبت للقاءات المصورة بالفيديو.، ومعايير السلامة المهنية عند استخدام الكاميرا ميدانا خارج الاستديو، لا سيما فى الأحداث التى تشهد تغطيات مثل المشاجرات او الحوادث او حرائق أو ما شابه.

كما تطرق محتوى الدورة إلى أنواع الكاميرات والعدسات وكيفية توظيف آليات الكاميرا فى إخراج منتج فيديو مميز.

ولم يخل محتوى الدورة من تقديم شرح واف للمتدربين عن كيفية تقديم محتوى فيديو يجلب أرباحا سواء لصناع المحتوى من الزملاء الصحفيين، أو للعاملين بصناعة محتوى الفيديو فى المواقع والمنصات الإلكترونية.