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"الزراعة" تنفذ أيام حقلية لدعم مزارعى البساتين بالشرقية والدقهلية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:10 ص
"الزراعة" تنفذ أيام حقلية لدعم مزارعى البساتين بالشرقية والدقهلية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل بقطاع الإرشاد الزراعى، أيام حقل بمحافظتى الشرقية والدقهلية لدعم مزارعى الفاكهة هذا الاسبوع.

 

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تم خلال يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، تنفيذ أيام حقل لإرشاد المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية اللازمة لخدمة محاصيل: الموالح والمانجو والجوافة والكاكى، بمركزى الصالحية بمحافظة الشرقية، والمنصورة بمحافظة الدقهلية.

 

وأشار عطا، إلى أن أيام الحقل جاءت بحضور عدد كبير من المزارعين والمهتمين بهذه المحاصيل، حيث تم شرح التوصيات اللازمة لهم، من خلال مهندسى الإدارة، ومديرى ادارات البساتين بمديريتى الزراعة.

 

 وأضاف أنه تم أيضا شرح عمليات الخدمة بدءا من تجهيز الأرض للزراعة ومرورا باختيار الشتلات والأصناف والأصول المناسبة وإجراء الخدمة الشتوية مع أهمية كمر السماد البلدى وتجهيز خلطة الزراعة أو الخدمة للأشجار المثمرة ومن ثم برنامج الرى المتوازن مع برنامج التسميد وأهمية كل عنصر من عناصر التسميد وأعراض نقصه وكذلك عمليات مكافحة الحشائش والآفات المختلفة على تلك المحاصيل وعمليات التقليم خاصة تقليم التربية واختيار الأفرع المناسبة واختيار الطعوم فى حالة الرغبة فى إضافة صنف جديد للحديقة.

 


الزراعة

البساتين

مديريات الزراعة

الاشجار



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