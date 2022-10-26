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الرى تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على النيل فى أسيوط

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:35 ص
الرى تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على النيل فى أسيوط التعديات على نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، اليوم 8 قرارات إزالة منهم 7 محاضر عبارة عن مبانى وأسوار بلوك وقرار إزالة ردم بمعدات الادارة تحت اشراف مهندسى الادارة.
 
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد.

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