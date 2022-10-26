الرئيس السيسي: مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن 2 تريليون جنيه.. "اللي ما يعرفش ما يتكلمش"

كتب: إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنشاءات العاصمة الإدارية وفرت 2 تريليون جنيه حتى الآن، على الرغم من تطوير 40 ألف فدان من أصل 175 ألف فدان إجمالي المشروع.

أضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "اللي ما يعرفش ما يتكلمش علشان مايبنيش رأي عام خاطئ ويضيع حق الناس، أنا كسبت 2 تريليون جنيه من العاصمة الإدارية التي تقام على 750 مليون متر مربع، يعني لو المتر بـ100 جنيه يبقى 75 مليار جنيه، ولو المتر بـ1000 جنيه يبقى 7.5 تريليون جنيه".

وأكمل الرئيس: "بنيت الحي الحكومي وبعمل المرافق من البيع اللي بعته، وعندي كشف البنوك من شركة العاصمة اللي عندها 45 مليار جنيه، وائتمان بقيمة 45 مليار جنيه أخرى، أنا بعمل كيانات اقتصادية عشان أقدر أغني أهلي في كل مصر، أبني كيانات تجيب فلوس".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تعمل في برنامج ومبادرة "ابدأ" لإحلال كثير من المستلزمات التي كانت تستوردها الدولة المصرية من الخارج، مضيفا: "ربط فكرة الاقتصاد بسعر صرف الدولار فكرة غير صحيحة".