الرئيس السيسي: التعليم يحتاج 250 مليار جنيه حد أدنى ولم يتوافر نصف المبلغ

كتب: ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعليم يحتاج إلى ما يقرب من 250 مليار، ولم يتوافر ولو نصف هذا الرقم، مشيرا إلى أن المعلم يحصل 3000 أو 4000 جنيه، كيف يتم إقناعه أن يقوم بدوره في إخراج الأجيال الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة": "أتحدث عن الغلابة، وليس كلام لدغدغة المشاعر، الرئيس السيسي رئيس كل المصريين، وإذا كان المنهج بعد كل هذا الإخلاص ويكون بهذا الشكل، علينا أن نخاف على مستقبلنا، لأن التحديات كبيرة، وهذا البلد يحتاج إلى عمل يمتد لسنوات طويلة، ويجب أن نكون أمناء ومخلصين وندرس الملفات التي نتحدث فيها".

وتابع: "يجب على الغلابة الذين يجلسون في بيوتهم أن يعلموا لماذا نحن غير قادرين على فعل هذه الأمور، وهناك فارق بين غير قادرين وغير راغبين".