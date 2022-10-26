الرئيس السيسى يوجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة فى تشغيل مدينة الفنون

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً اليوم لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.