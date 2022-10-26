الرئيس السيسى: التقارب بين مصر والكلية الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التقارب بين مصر والكلية الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة لاعتبار مصر شريكا استراتيجيا للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، لاسيما الاتفاقية الأخيرة التى تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطنى ومركزها الخاص وتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة له أمام أعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، أن هذا يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعى، التى تنفذها الوكالة فى مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الـ19 أعضاء الوكالة.