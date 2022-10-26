وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم /الأربعاء/ مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز، حيث أشاد بدور اللجنة في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل باحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.



وتطرق اللقاء الى الجهود الحكومية من اجل التقدم في ملف الافراج عن جميع المحتجزين، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الارهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني.