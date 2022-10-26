اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:54 م
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:34 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة الدقهلية).
 
ويواجه المتهمون تهمة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40مليون جنيهاً تقريباً).

مخدرات

الداخلية

حوادث



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