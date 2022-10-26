وذكرت الوزارة – في بيان لها – أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، من الكشف عن شبكة مختصة في مجال الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر صربيا، والقيام بتزوير وثائق ومحررات رسمية لتسهيل عمليات الهجرة.

وأضافت الوزارة أن القائمين على الشبكة يقومون باستقطاب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع إحدى وكالات السفر بالعاصمة تونس ومهربين تونسيين وأجانب متواجدين بالخارج، لتأمين عملية الدخول إلى أوروبا، إضافة إلى تزوير الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وتابعت الوزارة أنه تم التحفظ مع أعضاء الشبكة على أختام مؤسسات خاصة ووثائق مختلفة وجوازات سفر وبطاقات هوية وطنية وأجهزة حاسب آلي وآلة طابعة، ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية، مشيرة إلى أنه بإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة أمرت بحبس ثمانية أشخاص .