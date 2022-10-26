الخشت ينعى الدكتور رشاد برسوم رائد علوم أمراض الكلى

كتب لؤى على

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور رشاد برسوم الأستاذ بكلية الطب ورائد علوم أمراض الكلى ومؤسس مركز قصر العيني لأمراض الكلى، والذي توفى أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ81 عامًا بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات والجوائز على المستويين المحلي والعالمي.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لكلية طب قصر العيني، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن المعروف أن الدكتور رشاد برسوم تخرج فى كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1963 وحصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة عام 1969 وعضوية الكلية الملكية البريطانية للأطباء (MRCP)، وتدرب في مجال أمراض الكلى والديلزة وزرع الكلى بجامعات باريس ولندن ومينسوتا بالولايات المتحدة خلال الفترة 1972 - 1976، وعين مدرسا بكلية الطب عام 1979 وتدرج حتى أصبح أستاذا وترأس أقسام الأمراض الباطنة عام 1999، وأنشأ ورأس مركز قصر العيني لأمراض الكلى عام 1998، وتولى إدارة مركز الملك فهد للكلى والمسالك البوليه عام 1999، وحصل على عدد من الجوائز أهما الجائزة الدولية للتميز في علاج أمراض الكلى من المؤسسة الوطنية الأمريكية لأمراض الکلى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية التكنولوجية المتقدمة، ووسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عامي 2013 و 2017، وجائزة رائد علوم أمراض الكلي بالقارة الأفريقية من الجمعية الدولية لأمراض الكلى عام 2015، وجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2015.