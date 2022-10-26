الجيش الجزائرى يوقف 8 عناصر إرهابية و134 مهاجرًا غير شرعيا

كتب محمد جمال

أعلن الجيش الجزائرى، ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و134 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم/الأربعاء/ - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية للجماعات الإرهابية.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 46 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بنحو نصف طن، فضلاً عن ضبط أكثر من 102 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 414 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 134 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.