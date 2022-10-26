الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية بالجيزة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية، والمعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967.

ونص القرار رقم 1415 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة – إدارة التقسيم بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية والمعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967.

وتضمن القرار فى مواده، اعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس المعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967 وذلك بضم القطعة (1-3) منطقة (هـ) والتعامل عليهما كقطعة واحدة بالقطعة رقم 482 و483 من 471 من 467 من 223 و224 من 13 كدستر بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كقر نصار – الهرم – المنطقة القبلية طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناء على كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة وبناء على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى القديم والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021 وذلك بالشروط التالة:

1- التعامل على القطعة (1-3)منطقة هـ كقطعة واحدة.

2- لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.

3- لا يجوز عمل أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.

4- لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض.

5- تخضع القطع التى تم بصددها التعديل، لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين المعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021.

6- يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.