التنمية المحلية: زيارة ميدانية لمواقع إنشاء 4 مصانع تدوير ضمن مشروع مصرف كتشنر

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية قيام فريق مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر (مكون المخلفات الصلبة) المنفذ من قبل الوزارة ، والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو، بتنظيم زيارات ميدانية للشركات الراغبة فى التقدم للمناقصة والتى تم طرحها فى 27 سبتمبر 2022 ، على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) ، لإنشاء عدد 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، ومراكز الحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن/يوم .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الزيارة تأتي فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية.

و أوضح اللواء هشام آمنة، أن عملية الطرح تتم من خلال منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية المعتمدة لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية ، مؤكدا أهمية هذا المشروع ، والذي يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة ، للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى ، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروع يستهدف إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة ومحطات وسيطة ، وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.