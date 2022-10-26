التنمية المحلية: زيارة ميدانية لمواقع إنشاء 4 مصانع تدوير ضمن مشروع مصرف كتشنر

أكدت وزارة التنمية المحلية قيام فريق مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر (مكون المخلفات الصلبة) المنفذ من قبل الوزارة ، والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو، بتنظيم زيارات ميدانية للشركات الراغبة فى التقدم للمناقصة والتى تم طرحها فى 27 سبتمبر 2022 ، على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) ، لإنشاء عدد 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، ومراكز الحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن/يوم .
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الزيارة تأتي فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية.
و أوضح اللواء هشام آمنة، أن عملية الطرح تتم من خلال منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية المعتمدة لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية ، مؤكدا أهمية هذا المشروع ، والذي يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة ، للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى ، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروع يستهدف إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة ومحطات وسيطة ، وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.
جانب من الزيارة
زيارة ميدانية لمواقع إنشاء 4 مصانع تدوير
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