التعليم توجه بتوحيد حصص اللغة الإنجليزية للدبلومات ودمج ورقة الأسئلة والإجابة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليما للمديرى المديريات، بالتنبيه على موجهى ومعلمى اللغة الإنجليزية بالتعليم الفنى، بتوحيد عدد الحصص بالتعليم الفنى بجميع النوعيات الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بواقع ثلاث حصص فقط وكذلك توحيد عدد الحصص بالتعليم المهني والمزدوج إلي عدد حصتان فقط. ودمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة فى ورقة واحدة لجميع صفوف النقل بالتعليم الفني في جميع النوعيات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) ويطيع الامتحان علي ورقة واحدة A3 تحتوي علي 4 صفحات على الوجهين وبها فراغات للإجابة داخل الورقة .

وأوضحت، أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الذين تسلموا كتب دراسية طبعة العام الدراسي الحالي جميع الكتب في جميع الصفوف ( نقل - دبلومات ) في جميع النوعيات (الصناعى - الزراعى – التجارى - الفندقى) مقررة وليس بها أي حذف في أي صف في أى نوعية.

- أما فيما يخص طلاب التعليم الفني التجاري والفندقي الدين تسلموا كتب دراسية طبعية العام الدراسي السابق أو طبعة ما قبله ، فسيتم حذف نفس الوحدات التي تم حذفها في العام الدراسي السابق.

وحددت وزارة التربية والتعليم الوحدات المحذوفة في التعليم التجارى والفندقى طبعات العام الدراسى السابق وما قبله هى كما يلى:-

- الصف الأول الوحدات رقم 17 . 3,6,7,8,10.

الصف الثاني الوحدات رقم 18, 17, 16, 13, 2,6.

الصف الثالث الوحدات رقم 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5,6.

الصف الرابع الوحدات رقم 4,5,7,14,15,16.

الصف الخامس الوحدات رقم 18, 17, 4,5,6,16.