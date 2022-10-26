اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم توجه بتوحيد حصص اللغة الإنجليزية للدبلومات ودمج ورقة الأسئلة والإجابة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:57 م
التعليم توجه بتوحيد حصص اللغة الإنجليزية للدبلومات ودمج ورقة الأسئلة والإجابة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليما للمديرى المديريات، بالتنبيه على موجهى ومعلمى اللغة الإنجليزية بالتعليم الفنى، بتوحيد عدد الحصص بالتعليم الفنى بجميع النوعيات الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بواقع  ثلاث حصص فقط وكذلك توحيد عدد الحصص بالتعليم المهني والمزدوج إلي عدد حصتان فقط. ودمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة فى ورقة واحدة لجميع صفوف النقل بالتعليم الفني في جميع النوعيات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) ويطيع الامتحان علي ورقة واحدة A3 تحتوي علي  4 صفحات على الوجهين وبها فراغات للإجابة داخل الورقة .
 
 
وأوضحت، أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الذين تسلموا كتب دراسية طبعة العام الدراسي الحالي جميع الكتب في جميع الصفوف ( نقل - دبلومات ) في جميع النوعيات (الصناعى - الزراعى – التجارى - الفندقى) مقررة وليس بها أي حذف في أي صف في أى نوعية. 
 
 
- أما فيما يخص طلاب التعليم الفني التجاري والفندقي الدين تسلموا كتب دراسية طبعية العام الدراسي السابق أو طبعة ما قبله ، فسيتم حذف نفس الوحدات التي تم حذفها في العام الدراسي السابق.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم الوحدات المحذوفة في التعليم التجارى والفندقى طبعات العام الدراسى السابق وما قبله هى كما يلى:-
 
- الصف الأول الوحدات رقم 17 . 3,6,7,8,10.
 
الصف الثاني الوحدات رقم 18, 17, 16, 13, 2,6.
 
الصف الثالث الوحدات رقم 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5,6.
 
الصف الرابع الوحدات رقم 4,5,7,14,15,16.
 
الصف الخامس الوحدات رقم 18, 17, 4,5,6,16.
 
 

التربية والتعليم

محذوفات اللغة الإنجليزية التعليم الفنى

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:47 م

بجوائز تتخطى 2 مليون جنيه.. فتح باب التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. إتاحة التقديم لطلاب الأزهر والتربية والتعليم.. المركز الأول يحصل على 100 ألف والأخير على 22 ألفا.. والمسابقة تقام على 4 مراحل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 م

محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:58 م

وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة