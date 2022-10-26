اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن الاستعداد لفصل الشتاء بالمدارس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:51 م
التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن الاستعداد لفصل الشتاء بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/2023.
 
وأكد الكتاب الدورى على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وسعى الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أى مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.
 
وبمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التى قد تصل إلى حد السيول فى بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة بالتنبيه على مديرى المديريات باتخاذ اللازم فيما يلى:-
 
التنسيق مع المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع السيد المحافظ في حال إعلان حالة الطؤارى بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية، والتنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس، لتسهيل حركة المشاة والمرور.
 
وكذلك التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.

التربية والتعليم

فصل الشتاء

الاستعداد لفصل الشتاء

اخبار التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

"خطة النواب" تجتمع اليوم لمتابعة تنفيذ توصياتها لموازنة التربية والتعليم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:00 ص

وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:47 م

"التربية والتعليم": نسبة وصول كتب الترم الأول للمدارس الرسمية 100%.. الوزارة تخاطب الشركات الموردة لكتب اللغات للمدارس الخاصة بتسليم الكميات المطلوبة.. وأولياء أمور يشتكون من تأخر استلام أبنائهم الكتب المدرسية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 م

بجوائز تتخطى 2 مليون جنيه.. فتح باب التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. إتاحة التقديم لطلاب الأزهر والتربية والتعليم.. المركز الأول يحصل على 100 ألف والأخير على 22 ألفا.. والمسابقة تقام على 4 مراحل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول عبر التاريخ فى البريميرليج.. وهذه تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.. وبنزيما يواصل تصدره بعد فوزه بالكرة الذهبية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:30 م

اعرف تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية ونقص المعلمين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:00 ص

محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:58 م

وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م

فى اجتماع ضم وزير التربية والتعليم ومسئولى المدارس الفنية والحرفية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة النهوض بالتعليم الفنى والحرفى والتوسع فيه.. رضا حجازي: إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:05 م

وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:46 م

محافظ الغربية يشهد احتفالات التربية والتعليم بأعياد أكتوبر المجيدة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:13 م

وزير التربية والتعليم يلتقى نظيره البحرينى لبحث ملفات التعاون المشترك

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:14 م

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة