التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن الاستعداد لفصل الشتاء بالمدارس

كتب ـ محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/2023.

وأكد الكتاب الدورى على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية ب المدارس ، والمنشآت التعليمية، وسعى الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أى مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

وبمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التى قد تصل إلى حد السيول فى بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة بالتنبيه على مديرى المديريات باتخاذ اللازم فيما يلى:-

التنسيق مع المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع السيد المحافظ في حال إعلان حالة الطؤارى بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية، والتنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس، لتسهيل حركة المشاة والمرور.

وكذلك التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.