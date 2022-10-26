"التعليم" تحتفل غدا بعيد المعلم بحضور الدكتور رضا حجازى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم احتفالية "يوم المعلم" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الخميس ٢٧ أكتوبر بأحد فنادق القاهرة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، قال: "من حق المعلم علينا أن نرتفع به ماديا ونفسيا قدر المستطاع، التدريس نشاط إبداعى فلو المعلم غير مستريح ماديا ونفسيا لن يؤدى وظيفته، مضيفا أن مشروع باسم "انا المعلم" سيتم إطلاقه يوم 27 من هذا الشهر، ومن خلاله كل معلم سيأخذ كارنيه يشترى من جميع الشركات بسعر مخفض، وذلك بدعم من البنك المركزى.

وأشار إلى أن المشروع أيضا يتضمن ما يسمى "سند المعلم"، الذى يتيح للمعلم الحصول على مرتب شهرين فى ظروف معينة مثل زواج ابنته، لافتا إلى إنه سيتم ربط المعلم بمنصة فيها أداءه طول السنة، مضيفا: "كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات.