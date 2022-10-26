التعليم: استقرار الدراسة فى المدارس اليوم.. وانتظام حضور الطلاب

كتب: محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقرار الدراسة فى المدارس اليوم وهناك حضور منتظم للطلاب ومرتفع فى بعض المدارس، ولم تتأثر الدراسة بسقوط الأمطار أمس، موضحة أنه تم توجيه المدارس باتباع أساليب وقائية ملائمة، حيث تعتبر هذه التغيرات المناخية والتقلبات الجويـة مـن حـالات الأزمات والكوارث الطبيعية التى ليست من صنع الإنسان ويصعب علينا تغييرها، لافتة إلى أنه تم شفط مياه الأمطار، كما تم التوجيه بتنظيم دخول وخروج الطلاب وصعودهم إلى الأدوار العليا، حرصا على سلامتهم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع خطـة مسبقة محددة الأدوار والمهـام لمواجهة آثار الأمطار والسيول، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعـات، وتطهيـر مـخـرات السيول إن وجـدت، وكذلك مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية التي من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضـرورة تنفيـذ هـذه التوصيات بكل دقــة داخـل المنشأت تأمينا لها، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.