التعدى على طبيب داخل نادى زفتى الرياضى وإصابته بكسر مضاعف باليد

الغربية محمد طارق

شهد نادي زفتي الرياضي في محافظة الغربية، واقعة تعدي علي طبيب من أعضاء الجمعية العمومية، مما أسفر عن أصابته بكسر مضاعف في اليد وخضوعه لعملية جراحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال العضو المعتدي علي الطبيب.

تلقي اللواء محمد عمار مدير آمن الغربية، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفي زفتي العام، بوصول طبيب يدعي "عبد المنعم ال" من الأطباء العاملين بالمستشفي، مصاب بكسر مضاعف في اليد وذلك أثر تعرضه للاعتداء من أحد أعضاء الجمعية العمومية داخل نادي زفتي الرياضي، علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية وتبين نشوب مشاجرة بينهم قام علي أثرها "عمرو م" بالتعدي علي الطبيب مستخدما مقعد حديدي مما أصابه اصابات بالغه باليد والجسد قام علي أثرها بالخضوع لعملية جراحية، تم ضبط الجاني وعرضه علي النيابة العامة التي باشرت التحقيق .

وقرر مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي إيقاف العضو الذي تسبب في المشكلة لمدة شهر قابلة للزيادة، وتحويله للتحقيق وعرض نتائج التحقيق علي الجمعية العمومية القادمة لبيان شطب عضويته من عدمه مع باقي المحالين للشطب وسيتم عرضهم في الجمعية العمومية القادمة يوم 18 من نوفمبر القادم.