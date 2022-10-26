التحقيق مع البرنس المصرى لتداوله منشورات تضر بالوحدة الوطنية بازدراء الدين

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

تحقق النيابة العامة فى المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لـ"شاب التيك توك" الشهير بالبرنس المصرى لما تحتويه من عبارات ازدراء للدين المسيحى، وذلك بناء على تكليف من المستشار حماده الصاوى النائب العام.

ومن المقرر استجواب المتهم بعد ضبطه ومواجهته بالمنشورات التى قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لقب بـ"البرنس المصري" والتى تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحى السماوى، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأعدت إدارة البيان تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعى، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم.

وبعرضه على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل فى الواقعة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى شهدت خلال الفترة الماضية قيام شاب يلقب بالبرنس المصرى بعمل فيديوهات ومنشورات تحتوى على إساءة للدين المسيحى وتثير الفتن وتكدر السلم العام.