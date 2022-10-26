اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق الدكرور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:01 م
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق الدكرور إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل داخل مسكنه ببولاق الدكرور، وتوصلت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل فارق الحياة دون وجود شبهة جنائية، وتم مناظرة الجثة، ولم يتم العثور على اي دلائل تشير إلى تعرضه لاعتداء. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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