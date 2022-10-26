البورصة تغرم شركة مصر الجديدة للإسكان 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الحديد والصلب المصرية، بمراعاة أحكام المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

قررت لجنة القيد، منح 4 شركات وهم جينيال تورز، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، العامة لصناعة الورق-راكتا، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30/09/2022 طبقا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية.

وأحيطت لجنة القيد بالبورصة، باستيفاء الشركة العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى – باندا"‏ لشروط استمرار القيد تنفيذا للمادة (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية (نسبة التداول الحر).