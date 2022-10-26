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البنك الدولى: أسعار الغاز الطبيعى ستتضاعف عالميا بنحو 4 مرات عام 2024

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:00 م
البنك الدولى: أسعار الغاز الطبيعى ستتضاعف عالميا بنحو 4 مرات عام 2024 الغاز
محمد جمال

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حذر البنك الدولى من تداعيات كبيرة في سوق الغاز فى الاتحاد الأوروبى، وقال إنه من المتوقع أن يصعد سعر الغاز الطبيعي بنحو 4 مرات بحلول 2024 مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس السابقة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر الجاري: "يتوقع أن يتضاعف سعر الفحم في أستراليا والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، وقد يتضاعف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أربع مرات".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية لتصحيح الوضع في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي وذلك "للحد من فترات ارتفاع الأسعار".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر المقبل للاتفاق على إجراءات جديدة للطاقة، والتي هي قيد المناقشة مع المفوضية الأوروبية.


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