الإسكان تمد فترة حجز وحدات سكن كل المصريين لمحدودى ومتوسطي الدخل حتى 6 نوفمبر

كتب أحمد حسن

مي عبد الحميد: 253.4 ألف مواطن حصلوا على كراسات الشروط..و160670 مواطنا سددوا مقدم جدية الحجز

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين3 " لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، وذلك تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.

وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين 3 " شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

وأضافت أنه قام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام 65830 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام 94840 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الصندوق على تلبية كافة مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، مع ضرورة العلم أنه لن يتم بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد أو إمكانية سداد مقدمات جدية الحجز بعد تاريخ 27 أكتوبر الجاري.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان