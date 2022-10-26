الأمطار تضرب مدينة المنصورة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية.. صور

الدقهلية ــ فريق المحافظات

تشهد محافظة الدقهلية، تساقط للأمطار علي مدن ومراكز متفرقة بالمحافظة، حيث تتساقط امطار غزيرة صباح اليوم علي مدينة المنصورة، وعدد من مدن المحافظة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في إرباك الحركة المرورية للسيارات والمواطنين داخل شوارع مدينة المنصورة ومراكز ومدن المحافظة لليوم الثاني علي التوالي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا في بعض المناطق بنسبة حدوث 50%، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40% تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

وأصدر محافظ الدقهلية، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها، وإصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.



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