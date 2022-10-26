الأزهر يعلن فتح باب التقدم لمسابقة "الابتعاث" للذكور فقط.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب قبول طلبات التقدم للمسابقة العامة للإيفاد (المسابقة العامة اللغات) للعام الدراسي 2022/2023م في المدة من 1/11/2022م حی 15/11/2022م، الذكور فقط للمقبلين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (3) لسنة 2018 م وتعديلاته.

أولا: المسابقة العامة للإيفاد​​

1ـ ويتقدم إليها العاملون في مجال التعليم بالأزهر الشريف من حملة المؤهلات العليا، والتخصصات المطلوبة هذا العام، وهي: (العلوم الشرعية/ اللغة العربية)

2 - ويتقدم إليها العاملون في مجال التعليم من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية: (علوم شرعية/ علوم عربية).

ثانيا: اللغات

1- ويتقدم إليها العاملون في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني اللذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية التالية: (في تخصص اللغة العربية/ لغة إنجليزية، ومن تخصص الوعظ إنجليزي - إسباني) خريجي كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم العربية العاملين بالأزهر، وخريجي كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنية المذكورة.

تعليمات عامة

1- لا يجوز التقدم إلا لمسابقة واحدة من المسابقتين المذكورتين المشار إليهما.

2- على أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر، وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفاء أي بيان.

3- على المتقدم للمسابقة متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر بحث أمره حال تخلفه عن أي من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة.

4- لا تقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفق لائحة الإيفاد وفي المواعيد المحددة.

5- يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد الاختبارات المقررة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

شروط التقدم لمسابقة الإيفاد

يشترط فيمن يتقدم للمسابقة (للذكور فقط) الآتي:

1- أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.

2- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيمايسند إليه من أعمال بالخارج - حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير في حساب المدة المشار إليها.

3- ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85%) وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا، أما إذا كان الإعفاء مؤقتا فيلزم تقديم شهادة من الجهات المعنية بالقوات المسلحة بالموافقة على سفره.

5- أن يكون صالحا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده

الأزهر في كل مسابقة.

6- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو

أجازة بدون مرتب.

7- أن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج.

8- ألا يكون متقدما لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ/ 2023م.

9- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المعيرة.

10- ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهما أمام إحدى جهات التحقيق.

11- ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين.

12- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

مع مراعاة الآتي:

1- لا يجوز التقدم إلا لمسابقة واحدة (مسابقة عامة أو لغات). ـ ضرورة التنبيه على المتقدم بسحب الاستمارة المسجلة على بوابة الأزهر الإلكترونية خلال مدة الإعلان لاعتمادها، وفي حال عدم تسليمه الاستمارة إلى المندوب في الموعد المحدد تعتبر مستبعدة وليس لصاحبها الحق في دخول الاختبارات.

2- التنبيه على المتقدم متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية - يوميا - لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة؛ حتى آخر المسابقة.

3- التنبيه على المسئولين تسليم جميع الطلبات بعد اعتمادها مرفقا بها جميع المستندات المطلوبة الموضحة بالإعلان، للإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد في موعد غايته الثلاثاء 22/11/ 2022.

4- التنبيه على المسئولين بالمنطقة عدم رفض استلام أي استمارة سجلت على البوابة الإلكترونية للأزهر؛ مع فصل الطلبات المستوفاة والمعتمدة عن الطلبات غير المستوفاة للشروط في كشوف كل على حدة ، وتسليم كليهما مع الاستمارات للإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد ـ بقطاع مجمع البحوث الإسلامية في الموعد المحدد.

5- التنبيه على مندوب الإعارات بالمنطقة بإرفاق بيان حالة مستوفي جميع البيانات الخاصة باستمارة كل متقدم متضمنا السفريات السابقة (إعارات/ تعاقدات/ أجازات خاصة) واعتماده من المنطقة، مع موافاتنا برقم تليفون عضو من أعضاء لجنة الإعارات للتواصل معه أثناء فحص الاستمارات.