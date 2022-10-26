"الأرصاد" تنصح المواطنين: "لسه فى الخريف ومتلبسوش شتوى"

كتب: أحمد قنديل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ما حدث بالأمس من أمطار ورعد وبرق وأمطار، كانت مفاجأة متوقعة، حيث إن الهيئة حذرت على مدار الأيام الماضية من تزايد فرصة سقوط أمطار رعدية على جميع أنحاء الجمهورية.

أضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على قناة "dmc" وتقدمه المذيعاتان سالي شاهين ورضوى حسن، أن اليوم يشهد تحسن في حالة الطقس، حيث تزداد أشعة الشمس وتنخفض نسبة سقوط الأمطار حتى 20%.

طالبت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، قائلة: إننا لا نزال في التوقيت الخريفي ، الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة النهار، وانخفاضها مع الليل، الأمر الذي يدعونا للارتداء الملابس الخريفية وليست الشتوية الثقيلة".