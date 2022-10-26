الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة وفرص الأمطار.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة، وذلك بعدما شهدنا أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع من غدا الخميس وجود امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، مما يؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى وسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق .

وأضاف أن باقى أنحاء الجمهورية يكون الطقس بين غائم ومشمس فى بعض الأحيان ، لافتا إلى أن الدرجات حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام ، ليسود طقس خريفى بين مائل للحرارة لمعتدل نهارا لطيف ليلا مائل البرودة فى أخر الليل .

ولفت إلى تكون الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، وحالة البحرين معتدلة وتسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

وعن حالة الطقس فى الاسكندرية، قال إنها من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، أما الغردقة وشرم الشيخ فيسود طقس مشمس وغائم أحيانا مع وجود سحب متفرقة ودرجات الحرارة هناك حول المعدل وتتراوح بين 30 و 31 درجة.

وأشار إلى أن فرص الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة تكون خفيفة وتنحسر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية يوميا بسبب تقلبات الخريف الحادة والسريعة .

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.