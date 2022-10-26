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الأرصاد: أمطار على أغلب الأنحاء اليوم.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على أغلب الأنحاء اليوم.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة حاله الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20.

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