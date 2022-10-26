اليوم السابع
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الأحد.. مؤتمر "نعم للأخضر.. حقك فى مستقبل مستدام" بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:43 م
الأحد.. مؤتمر "نعم للأخضر.. حقك فى مستقبل مستدام" بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور ومكاتب خريجى جامعة سنجور (ADUS) فى مصر وأفريقيا مؤتمرًا تفاعليًّا عبر الإنترنت باستخدام تطبيق زووم بعنوان "نعم للأخضر.. حقك فى مستقبل مستدام"، وذلك الساعة الرابعة والنصف مساء يومى الأحد 30 أكتوبر والاثنين 31 أكتوبر، وستتوفر ترجمة فورية إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
 
يشارك بالمؤتمر ممثلو عدد من المؤسسات الدولية والتعليمية والمكتبات المعروفة على مستوى أفريقيا مثل المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا، وجمعية المكتبات ومؤسسات المعلومات الأفريقية (AfLIA)، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA).
 
تتركز محاور المؤتمر حول دور التعليم الرسمي وغير الرسمي في تعزيز محو الأمية بشأن تغير المناخ، وكذلك موضوع المكتبات الخضراء باعتبارها اتجاه جديد فى عالم المكتبات والمعلومات، وسيتم تناول بعض المشروعات التى تم تصنيفها من قِبَل الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) كمشروعات خضراء مقامة فى مكتبات أفريقية بالسنغال وكينيا.
 
وسيسلط المؤتمر أيضًا الضوء على بعض الكوارث البيئية التي تواجهها قارة إفريقيا، وكذلك سيعرض عدد من الحلول الخضراء المقترحة لمواجهة التغير البيئي، بالإضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية والجامعات في تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية.
 
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات البرنامج السنوي لقسم التواصل الدولي بقطاع المكتبات، والذي يحمل عنوان (المكتبات من أجل حقوق الإنسان: اعرف حقوقك...أحدث تغيير)؛ حيث يناقش علاقة المكتبات في البلدان الأفريقية والفرنكوفونية بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ومن بينها الوعي بالتغيرات البيئية وتأثيرها على حياة الجميع. 

 


الاسكندرية

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