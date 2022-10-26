اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لشفط مياه الأمطار الغزيرة بالشرقية.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:43 ص
الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لشفط مياه الأمطار الغزيرة بالشرقية.. صور شفط مياه الأمطار بالشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها بعض مراكز ومدن المحافظة أمس.

أكد المحافظ ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة ، في إنعقاد دائم على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية قد اعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهه التقلبات الجوية و احتماليه سقوط الأمطار موجهاً بضروره مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعه تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع  حتي لا تتسبب في إعاقه حركه المواطنين والسيارات وكذلك الانتهاء من  صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

 

شفط مياه الأمطار بالشرقية (4)
شفط مياه الأمطار بالشرقية 

 

شفط مياه الأمطار بالشرقية (5)
شفط مياه الأمطار بالشرقية

 

شفط مياه الأمطار بالشرقية (6)
شفط مياه الأمطار

 

شفط مياه الأمطار بالشرقية (7)
شفط مياه بالشرقية

 

شفط مياه الأمطار بالشرقية (1)
جانب من شفط مياه الأمطار بالشرقية 

 

 


ممدوح غراب

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