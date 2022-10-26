استقالة الفريق الوزاري في الأردن تمهيدا لتعديل حكومي خامس

كتب أحمد جمعة

قدم الفريق الوزاري في الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل جديد سيجريه على حكومته.

والتعديل "المرتقب" هو الخامس على حكومة الرئيس بشر الخصاونة، الذي كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، 12 أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

وفي 12 نوفمبر 2020 أعلن الخصاونة، عن تعديل أول على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته.

وفي 2 ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.

في 28 فبراير 2021، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.

أما في 7 مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة شمل 10 وزراء، شمل وزارات المياه والري، الثقافة، النقل، العدل، الزراعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للشؤون القانونية، العمل، الدولة لشؤون الإعلام والداخلية.

وفي اليوم التالي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه.