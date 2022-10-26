اليوم السابع
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استشهاد فرد وإصابة 8 من رجال الشرطة فى حريق بالإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:46 م
استشهاد فرد وإصابة 8 من رجال الشرطة فى حريق بالإسكندرية السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب بمخزن "غير مرخص" للأجهزة الكهربائية بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.
 
وأسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة عيد يونس عبد الحميد عبد الغنى، وإصابة 5 ضباط و3 أفراد من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وذلك خلال أداء واجبهم كما نجم عن الحريق إصابة 5 مواطنين، وقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وإخلاء العقار بمعرفة الجهات المعنية، لحين التأكد من سلامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق

الداخلية

الاسكندرية

حوادث



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