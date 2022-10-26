ارتفاع عدد الإصابات جراء زلزال الفلبين إلى 36 شخصا

مانيلا (أ ش أ)

أعلن مسئولون فلبينيون اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء الزلزال العنيف الذى ضرب شمالى البلاد إلى 36 شخصا على الأقل.

وقال المسؤولون -نقلا عن قناة "إيه بي سي" الأمريكية- إن الزلزال تسبب في إغلاق المطار الدولي في مدينة "لاواج" بمقاطعة "إيلوكوس نورت" جراء الأضرار التي لحقت به عقب الزلزال كما تم إلغاء رحلتين داخليتين على الأقل، بالإضافة إلى إجلاء المرضى من أكبر مستشفى في مدينة "باتاك" بالمقاطعة عقب انهيار جزء من سقف وحدة الرعاية المركزة.

وأضاف المسئولون أنه تم رصد أكثر من 400 تابع زلزالي ضرب المنطقة عقب وقوع الزلزال، إلا أن المواطنين شعروا بعدد قليل منها.



ووفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الثلاثاء بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان في مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا .



تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام الناري حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.



