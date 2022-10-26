وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن السلطات البنغالية تمكنت من إجلاء نحو مليون شخص من منازلهم قبيل وصول الإعصار الذى ضرب جنوبى البلاد أول أمس الاثنين مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وقالت الحكومة البنغالية إن الإعصار تسبب فى إلحاق أضرار بنحو 10 آلاف منزل بالإضافة إلى تدمير المحاصيل في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، في حين ما يزال نحو 5 ملايين شخص بدون كهرباء عقب انقطاعها بسبب الإعصار.

ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة في مراكز إيواء واهية.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على شوارع العاصمة داكا في حدوث بعض الفيضانات وتعطيل حركة الركاب.