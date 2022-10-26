وذكرت وزارة الصحة في هايتي، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أن تفشى المرض يتزايد بسرعة، حيث تضاعفت أعداد الإصابات في غضون أيام.

من جانبها، كتبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي أولريكا ريتشاردسون، "حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حاليا نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة".

وتابعت "رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج المصابين بها"، مضيفة أن السرعة عامل أساسي لاحتواء تفشي المرض.

يأتي التفشي الجديد للمرض، الذي بدأ مطلع أكتوبر، بعد 3 سنوات تقريبا على تمكن هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، التي ترزح أيضا تحت تفاقم انعدام الأمن، من القضاء على تفش بدأ في 2010 وأودى بأكثر من 10 آلاف شخص.