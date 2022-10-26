ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ عن المصادر - لم تسمها - القول: إنه تم إنزال مجموعة المهاجرين من على متن سفينة تابعة لقوات خفر السواحل، في ميناء "بوتسالّو" التابع لمحافظة "راغوزا"، جنوب المقاطعة، حيث سيتم استضافتهم في النقطة الساخنة بالمدينة.



في السياق، أطلقت منظمة إنسانية نداء استغاثة لأجل أكثر من 1300 مهاجر، من بينهم العديد من الأطفال والنساء، يوشكون على الغرق في مضيق صقلية.



وذكر مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أن "المهاجرين المشار إليهم، يهيمون على متن قاربين يحملان على متنهما 700 و650 شخصًا على التوالي"، مشيرا إلى أن "المهاجرين أفادوا بأن 12 شخصًا ماتوا أو فقدوا الوعي، وأن العديد منهم يعانون من الجفاف، ويمكن أن يغرق القاربان في أي وقت، وهم يخشون ذلك".