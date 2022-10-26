إنشاء مدرسة لغات بقرية شماس عمير بقلين فى كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، الأعمال الإنشائية بمدرسة أحمد راضي حامد الرسمية للغات بقرية شباس عمير، ومشروع إنشاء كوبري محطة قطار نشرت التابع للوحدة المحلية بميت الديبة، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تابع فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الإنشاءات القائمة بمدرسة احمد راضي حامد الرسمية للغات بقرية شباس عمير، والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

كما تابع شميس، أعمال مشروع إنشاء كوبري محطة قطار نشرت التابع للوحدة المحلية بميت الديب، والعمل على تذليل أي تحديات، والمتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز الإنشاءات القائمة داخل المركز والمدينة والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد، إضافة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة الامكانيات وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً،ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.