اليوم السابع
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إنتاج أول هاتف محمول يحمل شعار "صنع فى مصر" لشركة نوكيا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:10 ص
إنتاج أول هاتف محمول يحمل شعار "صنع فى مصر" لشركة نوكيا
كتبت هبة السيد

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أعلن المهندس تامر الجمل مدير عام شركة HMD المالكة للعلامة التجارية لنوكيا العالمية، عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، عن أول جهاز محمول يتم تصنيعه للعلامة التجارية العالمية يحمل شعار، "صنع فى مصر".
 
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة اتش ام دي، وشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI فى مصر وذلك فى أغسطس الماضي، بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الجارى مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
 
وقع الاتفاقية تامر الجمل مدير عام شركة HMD بمصر، وأحمد أبو عوف العضو المنتدب لشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI؛ بحضور آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة HMD Global OYالمالكة للعلامة التجارية Nokia ، وون شانج نائب الرئيس التنفيذى، للمنتجات والمهندس عمرو محفوظ المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتى اتصال للصناعات المتطورة EAI وHMD.
 
 

نوكيا

صنع فى مصر

هاتف نوكيا

التصنيع المحلي

هواتف ذكية



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