اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:03 ص
أكرم القصاص
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إضاءة برج خليفة باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:00 ص
إضاءة برج خليفة باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة إضاءة برج خليفة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
وكالات الأنباء

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أضئ كل من مبنى أدنوك فى العاصمة الإماراتية أبوظبى وبرج خليفة فى مدينة دبى، باللون الأزرق، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة.

وقال حساب الأمم المتحدة بالإمارات فى تغريدة عبر "تويتر": "بمناسبة يوم الأمم المتحدة، تم إضاءة كل من مبنى أدنوك فى أبو ظبى وبرج خليفة فى دبى، تكريما للذكرى الـ77 للأمم المتحدة والعلاقة الاستراتيجية المستمرة مع دولة الإمارات لأكثر من 50 عاما".


الامم المتحده

اليوم العالمى للامم المتحده

برج خليفه

دبى

الذكرى 77 للامم المتحده



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