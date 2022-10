إضاءة برج خليفة باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة

أضئ كل من مبنى أدنوك فى العاصمة الإماراتية أبوظبى وبرج خليفة فى مدينة دبى، باللون الأزرق، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة.

وقال حساب الأمم المتحدة بالإمارات فى تغريدة عبر "تويتر": "بمناسبة يوم الأمم المتحدة، تم إضاءة كل من مبنى أدنوك فى أبو ظبى وبرج خليفة فى دبى، تكريما للذكرى الـ77 للأمم المتحدة والعلاقة الاستراتيجية المستمرة مع دولة الإمارات لأكثر من 50 عاما".

On the occasion of #UNDay, a live projection was seen on the #ADNOC Building in #AbuDhabi and #BurjKhalifa in #Dubai, in honor of the United Nations' 77th anniversary and the ongoing strategic relationship with the #UAE government for over 50 years. #UNinUAE 🇺🇳🇦🇪 @MoFAICUAE @UN pic.twitter.com/rniYb6yzZG