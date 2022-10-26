إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بوصلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 اشخاص وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلي المستشفي العام بمركز مطاي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.