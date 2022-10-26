اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:03 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى وتروسيكل بالبحيرة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:41 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى وتروسيكل بالبحيرة اسعاف ـ أرشيفية
البحيرة- فريق محافظات

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أصيبت 3 سيدات بكسور وكدمات مختلفة بمختلف أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وتروسيكل بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

كان  اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم  جرار زراعي  وتروسيكل بطريق فرهاش التابع لمركز حوش عيسى .

أسفر الحادث عن إصابة "إصابة ا.ا" 40 سنة و"ا.م." 35 سنة و"س.ع "30 سنة مقيمون بمركز حوش عيسى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى  المركزى لإسعافهن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

 


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