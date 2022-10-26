إصابة 2 برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية في طهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج وضبط 4 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين برش خرطوش تم نقل احدهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى والثانى إلى مستشفى طهطا العام وذلك بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة طهطا وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابان دائرة المركز وتبين أنها بين كل من طرف أول أحمد م ع م 29 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه كريم م ع م 20 سنة طالب بمعهد فني تجاري.

وبين طرف ثان السيد م ح س53 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليمني " وتم نقله لمستشفي طهطا العام ، وعلي ا ع ا 60 سنة بالمعاش الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثاني من الطرف الثاني " فرد خرطوش محلي الصنع" تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.